Обеспечить жильем всех социально уязвимых казахстанцев попросила депутат мажилиса

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Обеспечить жильем всех социально уязвимых казахстанцев попросила правительство депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Правительству необходимо в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению права на достаточное жилище, имплементировать в национальное законодательство международные нормы по предотвращению бездомности, запрета принудительного выселения, исключение о дискриминации, обеспечения гарантированности проживания социально уязвимым категориям населения, а также гарантировать, чтобы жилище каждого было достаточным. Особое внимание обратить на принудительное выселение проблемных заемщиков из единственного жилья, часто с несовершеннолетними детьми, престарелыми родственниками, инвалидами без предоставления другого жилья, что увеличивает армию бездомных. В рамках реализации государственной программы «Нурлы жер» обеспечить жильем все социально уязвимые категории населения Республики Казахстан», — сказала Смирнова на заседании мажилиса в среду.

При этом она отметила, что право на достаточное жилье является частью международного пакта об экономических социальных и культурных правах, ратифицированного Казахстаном. Однако, реализация мер, направленных на обеспечение такого права, может потребовать вмешательства со стороны правительства «на самых разных уровнях – законодательном, административном стратегическом и бюджетном».