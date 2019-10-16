К 19 годам лишения свободы приговорен экс-глава Союза фермеров Казахстана Даринов

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ — К 19 годам лишения свободы приговорен экс-председатель Республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» (РОО «СФК») Ауезхан Даринов, передает корреспондент агентства.

«11 октября 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении Ауезхана Даринова. По приговору суда Даринов Ауезхан признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 124, частью 1 статьи 122, частью 4 статьи 120, частью 4 статьи 121 и частью 3 статьи 124 УК РК и осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана в среду.

В столичном суде отметили, что приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что часть 1 статьи 124 – это совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего), часть 1 статьи 122 – половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраст, часть 4 статьи 120 – деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи (изнасилование), если они совершены в отношении заведомо малолетней, часть 4 статьи 121 – деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи (насильственные действия сексуального характера), если они совершены в отношении заведомо малолетнего и часть 3 статьи 124 – деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи (развращение малолетних), совершенные неоднократно УК РК.

Напомним, 11 февраля сотрудниками департамента полиции (ДП) Нур-Султана в офисе Республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» (Нур-Султан, Московская, 18) в вечернее время при проведении рабочего совещания был задержан по подозрению в изнасиловании председатель РОО Ауезхан Даринов. Позже МВД Казахстана проинформировало, что в отношении Даринова начато досудебное расследование по статье 120 (изнасилование) УК РК. С санкции суда ему была избрана мера пресечения содержание под стражей.