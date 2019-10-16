Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Всего 12% детей-сирот были обеспечены жильем за последние шесть лет, сообщила депутат мажилиса Ирина Аронова

«Из 61 397 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет для получения жилья, закрепленное жилье имеют лишь 3568 человек. За последние шесть лет обеспечено жильем 7736 сирот, или всего 12%», — сказала Аронова во вторник, обращаясь с депутатским запросом на имя вице-премьера Бердибека Сапарбаева.

По ее словам, данная ситуация сложилась в силу того, что не на должном уровне ведется работа по своевременной постановке детей данной категории в очередь на получение жилья, допускается групповая семейная постановка в очередь (под одним номером – все дети из одной семьи), не проводится работа по своевременному вступлению в права наследования, не налагается обременение на имущество несовершеннолетних в целях сохранности от незаконного отчуждения.в

«Выходом из сложившейся ситуации, как нам кажется, является наем жилого помещения. Предлагаем в правовых актах о мерах по социальной поддержке детей-сирот предусмотреть наем жилого помещения, если ребенок учится в профессиональном учебном заведении, а у учебного заведения нет своего общежития. Следовательно, для этого учащегося должна быть арендована комната или квартира, и учебное заведение на время обучения полностью компенсировало бы оплату за съем жилья до совершеннолетия арендатора», — предлагает Аронова.

Также мажилисвумен считает возможным рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в действующие нормативные акты о продлении срока проживания выпускников детских домов в домах юношества до достижения ими возраста 29 лет, продолжить работу по расширению сети таких домов, рассмотреть вопрос открытия молодежных домов или социальных гостиниц для детей-сирот, проработать вопрос предоставления им арендного жилья, активнее привлекать для покупки жилья детям-сиротам меценатов и спонсоров.