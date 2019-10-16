Создать в Казахстане Фонд развития промышленности предлагает парламентарий

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Создать в Казахстане Фонд развития промышленности предлагает депутат мажилиса Мейрам Пшембаев.

«Правительством РК утверждена дорожная карта развития машиностроения на 2019-2024 годы, в которой предусматривалось создание Фонда развития промышленности. Поэтому мы предлагаем создать такой Фонд при министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) и ориентировать его на финансирование в первую очередь проектов в обрабатывающей промышленности», — сказал Пшембаев в среду, обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Создание еще одного фонда депутат аргументирует тем, что при наличии более 100 инструментов господдержки бизнеса на республиканском и региональном уровнях отсутствуют единое видение и согласованность действий, что снижает эффективность использования госсредств по повышению конкурентоспособности в первую очередь несырьевого сектора.

«Ведущим институтом в этой области является АО «Байтерек», деятельность которого требует пересмотра с учетом имеющихся системных вопросов по его эффективности. По данным аудита финотчетности холдинга за 2017 год 78% (Т2,2 трлн) приходятся на добывающий и нефтегазовый секторы, а также ипотечные займы. При этом доля обрабатывающего сектора составляет всего 6,6% (Т147 млрд) (…) Только четыре из 11 дочерних компаний (АО «Байтерек» – КазТАГ) финансируют промышленность», — утверждает депутат.

Более того, по данным мажилисмена, горнодобывающая промышленность по сравнению с обрабатывающей имеет возможность заимствования за счет внешних финансовых источников на более выгодных условиях.

«По данным Нацбанка РК, в среднем за 2015-2018 годы процентная ставка по кредитам для горнодобывающей промышленности составляла 9,4%, а для обрабатывающего – 13,8%», — уточняет Пшембаев.

Образцом для отечественного фонда поддержки промышленности, по мнению Пшембаева, может стать аналогичный фонд в России, который финансирует обрабатывающую промышленность под 1-4%.