Если получатель АСП пытается получить кредит, ему нужно выбрать что-то одно – Нацбанк РК

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Если человек хочет получить кредит, но при этом задекларировал свои доходы как получатель адресной социальной помощи (АСП), то пусть раскрывает доходы, отказывается от одного блага в пользу другого, заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков.

«Поскольку они (граждане – КазТАГ) с социальной помощью обычно базируются на подтверждении своих доходов, то это же правильно: если человек хочет кредит, но при этом задекларировал свои доходы как получатель АСП, то, пожалуйста, пусть раскрывает свои доходы, отказывается от одного блага в пользу другого», — сказал Смоляков корреспонденту МИА КазТАГ в четверг.

«Есть же вопросы платежеспособности», подчеркивает зампред Нацбанка.

«Мы должны понимать, что если человек не может платить, то его доступ должен быть ограничен к получению кредита. Поэтому там, где у нас была основная часть проблем – получатели АСП, там будут ужесточены требования к подтверждению доходов заемщиков. Если у него доходы меньше прожиточного минимума, то, по идее, он не пройдет оценку», — прогнозирует руководитель финрегулятора.

По его словам, банки будут делать оценку официальных доходов получателей адресной социальной помощи.

«Неофициальный же доход в целом в системе оценки платежеспособности учитывается. То есть, там (в системе оценки – КазТАГ) будут разные источники подтверждения доходов: официальная заработная плата, информация о движении по счетам, коммунальные расходы», — уточняет зампред Нацбанка.

Будут определенные дополнительные критерии, которые будут позволять оценить реальный уровень доходов. Естественно, не только официальных, добавляет Смоляков.