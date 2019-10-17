Парламент РК одобрил ратификацию межправсоглашения с Арменией в области ЧС

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Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Парламент Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Арменией в области чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает пресс-служба сената.

«Ратифицировано казахстанско-армянское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Предметом соглашения является взаимодействие двух стран в области гражданской обороны, предупреждения природных и техногенных рисков, ликвидации ЧС, обучения специалистов гражданской обороны по оказанию добровольной и взаимной помощи в случаях аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению ЧС.

«Соглашением регламентированы формы сотрудничества, условия и виды оказания помощи, порядок руководства работой по оказанию помощи и другие вопросы, связанные с пересечением государственной границы, возмещение расходов, причинением ущерба и финансированием оказываемой помощи», — пояснили в сенате.

Напомним, МИА КазТАГ еще 14 декабря 2018 года сообщало о том, что Казахстан готовится ратифицировать соглашение с Арменией о сотрудничестве в области ЧС. Само соглашение было подписано в Алматы 12 сентября 2018 года.

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