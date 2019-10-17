Нацбанк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом Т200

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом Т200, сообщает финансовый регулятор.

«Национальный банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом Т200», — говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Согласно документу, циркуляционная монета номиналом Т200 будет выпущена для эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы монет низших номиналов.

Банкноты номиналом Т200 остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа, указывается в документе.

Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет, отмечается в сообщении.

Планируемый объем выпуска новых монет – 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.