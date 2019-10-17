Подъем уровня воды ожидается на горных реках Алматинской и Восточно-Казахстанской областей

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Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на горных реках Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на горных реках ожидаются подъем уровня воды и формирование склонового стока», — говорится в сообщении в четверг.

Синоптики уточнили, что подъем уровня воды и формирование склонового стока ожидаются 17-19 октября.

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