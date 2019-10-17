Алматы. 17 октября. КазТАГ — Землетрясение силой 3,9 балла зарегистрировано в 157 км к востоку от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 октября в 06 час. 30 мин. 47 сек. алматинского времени (17 октября в 00 час. 30 мин. 47 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,5. Магнитуда MPV 3,9», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, координаты эпицентра 42.87° с.ш. 78.78° в.д., глубина – 15 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.