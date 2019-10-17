Противоречия и требующие корректировок вопросы выявили в работе МОН Казахстана

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что в работе МОН были выявлены противоречия и требующие корректировок вопросы, передает корреспондент агентства.

«Важнейшим вопросом является эффективность самого министерства. Это налаженность внутренних бизнес-процессов, отсутствие дублирования функций, понятный и четко определенный функционал каждого сотрудника, обеспечение комфортных условий для работы подразделений и их слаженная работа и так далее. Нами был проведен функциональный анализ. Выявлены вопросы, требующие корректировки», — сообщил в четверг Аймагамбетов на своей странице в социальной сети.

К примеру, по его словам, акценты в работе основных подразделений были в большей части не на стратегии и определении образовательной политики, «а на текущей операционно-хозяйственной работе».

«Основные профильные департаменты: дошкольного и среднего образования, ТиПО и высшего и послевузовского образования, загружены не свойственной им работой по конкурсным процедурам, составлению технических спецификаций для госзакупок, принятием работ, подписанием актов, составлением бюджетных заявок и так далее. При этом главное их предназначение по определению политики в своих сферах – работа с НПА и координация работы – отходит на второй план», — уточнил министр.

По ряду сотрудников и подразделений, по его словам, «было отмечено дублирование функций и выявлены противоречия».

«Анализ нагрузки на структурные подразделения также показал диспропорции, которые сильно разнились. Нагрузка на одного сотрудника департамента высшего и послевузовского образования была в семь раз больше, чем у другого сервисного департамента. Для решения этих и других вопросов проводится реорганизация министерства. Теперь все вопросы госзакупок, актов выполненных работ, освоения, составления техспецификаций отходят департаменту финансов, который теперь станет департаментом финансов и госзакупок. Вопросы подготовки бюджетных заявок полностью переходят департаменту бюджетного планирования», — проинформировал глава МОН.

Он отметил, что вице-министры и профильные департаменты «будут заниматься только формированием государственной политики по своим направлениям, правовым обеспечением и координацией деятельности в этих сферах».

«Комитет по контролю в сфере образования и науки также будет реорганизован в комитет по обеспечению качества. А это значит изменение миссии и задач комитета. Теперь задача не только проверить и обнаружить нарушения, а оказать еще и методологическую помощь. Ведь проверка – это не самоцель, поэтому комитет, например, будет указывать в каком классе, по какой теме, в каком месте есть западающие, проблемные зоны и давать детальные рекомендации по решению этих проблем», — заверил Аймагамбетов.

Министр сообщил, что департамент дошкольного и среднего образования трансформируется в ведомство – комитет дошкольного и среднего образования с увеличением количества сотрудников за счет других подразделений.

«При этом общая штатная численность министерства не увеличивается, более того, планируется в дальнейшем некоторое сокращение в рамках вакансий», — отметил министр.

Отдельно, добавил он, руководством МОН утверждается программа по усилению потенциала сотрудников министерства через повышение квалификации и обучение, а также готовится целевая программа по направлению на курсы и обучению по программам магистратуры и так далее.

«Изменения обычно выводят из зоны комфорта и могут восприниматься болезненно. Тем не менее, уверен, что четкие и понятные бизнес-процессы, должностные инструкции и функционал каждого подразделения и сотрудника, вкупе с правильной постановкой приоритетов и задач позволят повысить эффективность нашей работы», — считает Аймагамбетов.