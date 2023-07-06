Витрина Синьцзяна в Алматы

18-ую Выставку китайских товаров в Казахстане отделили от 17-ой четыре пандемийных года

Затянувший спор о том, кто является экономическим лидером Центральной Азии – Казахстан или Узбекистан – теряет смысл при посещении 18-ой Выставки китайских товаров в Казахстане. Там наглядно видно, что реальный локомотив региона географической ЦА – это Синцзян-Уйгурский автономный район КНР. Да, СУАР является составной частью Китая со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, однако его хозяйственное значение для Астаны, Ташкента, Бишкека, Душанбе и Ашгабата трудно переоценить. А в перспективе оно станет еще сильнее.

Выставка китайских товаров в Алматы. (Фото: Татьяна Бирюкова/dknews.kz)

Первая выставка китайских товаров в Алматы прошла в 2001 году. Мероприятие проходило ежегодно, однако из-за пандемийных ограничений случился четырехлетний перерыв. Возможно в силу фактора затянувшейся паузы на церемонии открытия присутствовало много официальных лиц из Поднебесной. Если суммировать используемые ими базовые тезисы по частотности употребления, то на первом месте «Общие горы и реки», которые соединяют Китай и Казахстан, на втором Астана и Пекин «верные друзья, добрые соседи и надежные партнеры», а на третьем «новое золотое тридцатилетие» в двусторонних отношениях.

Все перечисленные образы упаковываются в Инициативу «Пояс и Путь», десятилетие которой берет начало от выступления председателя КНР Си Цзиньпина в столице Республики Казахстан.

Г-жа Цзян Вэй, генеральный консул Китая в Алматы, напомнила о том, что увеличить товарооборот между двумя странами до $40 млрд – это установка Си Цзиньпина и Касым-Жомарта Токаева на майском саммите в Сиане. В прошлом году была взята планка в $31 млрд. Ну а «Выставка» является одним из инструментов развития двустороннего сотрудничества. В этом году в ней участвуют более 300 компаний из Поднебесной и 3250 предприятий от Казахстана.

«На всех перекрестках видим китайские автомобильный бренды», – заметил Су Юй, посланник-советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РК. В 2022 году в Казахстан было поставлено машин и запчастей на $1 млрд, что на 63% больше, чем годом ранее.

«За 10 лет Казахстан и КНР реализовали несколько стратегических проектов в рамках «Инициативы Пояса и Пути». СУАР – это передняя линия сотрудничества с Казахстаном», – сообщил Ван Ган, заместитель председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. – СУАР – форвард китайской открытости на западном направлении».

«Деловое сообщество Казахстана и Китая настроено на дальнейшее углубление сотрудничества», – подчеркнул Аян Еренов, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана. По его словам, от Палаты на выставке представлено порядка 450 предпринимателей.

Сама выставка впечатляет разнообразием направлений и сфер деятельности, в которых работают ее участники. Разумеется, все они так или иначе монтируются с казахстанской экономикой и ее потребностями.

На церемонии открытия, в работе выставки и во встречах с казахстанскими бизнесменами участвовал Ли Юнхун, заместитель командира Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) КНР. В структуре власти РК аналога такому институту нет. СПСК создан в октябре 1954 года, находится в двойном подчинении центрального правительства и руководства СУАР, а его работа строится по отдельному национальному плану. Если посмотреть на статистику внешнеторговой деятельности данного подразделения, то более 50% экспортно-импортных операций приходится на Казахстан.

По факту СПСК в Синьцзяне занимается продвижением индустриализации, новой урбанизации и механизации сельского хозяйства. Инвестиционные, технологические, кадровые и производственные возможности Корпуса трудно себе вообразить. Как можно понять из стендов выставки, в распоряжении СПСК есть даже спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), что вполне понятно, если принять во внимание площадь автономного района – 1,66 млн квадратных километров.

Презентационный ролик про СПСК показывали на большом экране. Снят он с немалым количеством спецэффектов и скорее похож на художественный фильм. Нам запомнились обширные лавандовые поля сиренево-лилового цвета, на которых работает техника. Вряд ли существуют специальные лавандоуборочные комбайны, но какое-то особое оборудование для этого растения явно есть. Когда выступал Дарелибек Кангахан, заместитель губернатора Илийской области СУАР (она субпровинциального значения), то среди прочего указал, что на ее территории находится одна из трех крупнейших в мире баз по выращиванию лаванды.

Е Хунди, мэр города Шихэцзы (760 тысяч жителей) и руководитель 8-ой дивизии СПСК акцентировал тот момент, что по объему ВВП на душу населения его горожане занимают третье место в СУАР. Там, например, производят 1,4 млн тонн хлорвиниловой смолы и собирают 180 тысяч тонн винограда. В городе функционируют 66 высокотехнологичных предприятий, а фирма «Новая энергетика» входит в ТОП-500 крупнейших компаний Китая.

Практически все выступающие по линии Корпуса отдельным пунктом выделяли работу по привлечению талантов и квалифицированных специалистов. Все это лишний раз напоминает, что прорыв на заданном направлении делают не только выделенные ассигнования, но и люди, способные их грамотно освоить.

По итогам первых пяти месяцев текущего года рост экономики в Синьцзяне на 2,2% выше, чем в среднем по Поднебесной. Разные города и специальные экономические зоны СУАР привлекают инвесторов своими сильными сторонами. У одних дешевая энергия, другие выделяют субсидии на новое строительство или покупку заводов. Сложилось впечатление, что если руководству СПСК представиться уличным торговцем, то они спросят «почем в Алматы улица?».

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