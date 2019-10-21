Активному кредитованию МСБ в РК мешает отсутствие доступа к госбазам данных

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Для более динамичного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) нужен доступ к государственным базам данных, заявил председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) Галим Хусаинов.

«Если мы хотим развиваться более динамично в кредитовании МСБ, то здесь нужно уже уходить в массовое кредитование через скоринг, а для этого нужна госбаза данных, о которой я сегодня говорил, что у нас пока доступа нет, чтобы оценивать нормально риски», — сказал Хусаинов корреспонденту МИА КазТАГ, отвечая на вопрос о том, не больше ли хороших заемщиков в МСБ, чем в крупном бизнесе.

По его предположению, работая с корпоративным сектором, банки, в первую очередь, будут смотреть на исторические риски, которые уже произошли и оценивать риски с точки зрения истории за последние 10-15 лет.

«Понятно, что в этом плане требования к корпоративному сектору ужесточаются. Если будут созданы условия, при которых корпоративный сектор будет более прозрачным, более понятным банкам и позволит банкам легче оценивать риски, то, конечно же, на таких условиях банки пойдут кредитовать корпоративный сектор», — считает банкир.

То есть, пока корпоративный сектор в Казахстане не прозрачен и риски оценивать сложно, все кредитование будет основываться на так называемом «ломбардном кредитовании», когда кредитуют под залоги ликвидные и с минимальным риском, поясняет он.

«У нас очень большой портфель в МСБ, хорошо выстроены бизнес-процессы по кредитованию МСБ. Та оценка, которую мы видим у себя по портфелю – проблемных заемщиков в малом бизнесе гораздо меньше, чем в крупном. Это, наверное, связано с тем, что здесь идет риск не только на компанию, но и на самого собственника малого бизнеса, потому что мы всегда берем персональную гарантию за кредит», — ответил собеседник агентства на вопрос о выигрышном положении банка, кредитующего МСБ, а не крупный бизнес.

Также, по его мнению, в МСБ сейчас преобладает ломбардное кредитование, которое выстроить в малом бизнесе гораздо легче, когда основное покрытие рисков идет не за счет денежных потоков, а за счет залогов, которые банк принимает.

«В первую очередь, это все-таки недвижимость. Поэтому пока этот сегмент в этом плане развивается, но он ограничен, потому что залоговой массы в малом бизнесе недостаточно для того, чтобы делать какой-то качественный скачок», — отмечает спикер.

На вопрос о том, как продвигается дискуссия с правительством по поводу доступа к базам данных, он ответил, что, «в этом вопросе продвижение, кажется, имеется.

«Вопрос активно обсуждается, но не настолько активно, как бы хотелось банкам», — пояснил он.

По словам собеседника, есть вопрос безопасности данных – те данные, которые банки получают, как их будут использовать банки – «это, конечно же, все государством учитывается», констатирует банкир.

«Я думаю, что в будущем, если этот вопрос решится, то это было бы полезным в целом для сектора», — ожидает Хусаинов.