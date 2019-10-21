Признал вину, попросил помилования, возместил ущерб

Сетевые СМИ о том, как освободился Куандык Бишимбаев

«Куандык Бишимбаев вышел на свободу» — Экс-министр национальной экономики Куандык БИШИМБАЕВ вышел на свободу. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил адвокат Мади Мырзагараев 11 октября. В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении. Судебное разбирательство длилось больше четырех месяцев. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО «Байтерек DEVELOPMENT», предприниматели и представители строительных компаний. В феврале 2019 года Бишимбаева перевели в учреждение средней безопасности ИЧ 167/3 в Шымкенте.

Куандык БИШИМБАЕВ. (Фото : facebook.com)

«Куандыку Бишимбаеву заменили наказание на более мягкое» — Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат КОЖАЕВ в кулуарах заседания правительства прокомментировал освобождение экс-министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА. По его словам, это было не условно-досрочное освобождение, а ему заменили наказание на более мягкое, то есть на штраф.

«Состоялось судебное решение, Верховный суд уже дал разъяснение. Я не компетентен комментировать решение Верховного суда, там все сделано по закону, подробнейшие разъяснения даны, какие нормативе акты применены. Первоначальный приговор им соответствующим образом был обжалован, судебное решение состоялось, до 4 лет 8 месяцев ему было снижено наказание, прочитайте уведомление Верховного суда. Там написано. Из 4 лет и 8 месяцев он две трети отбыл, осталось чуть больше года. По моему, год и три месяца. Эти год и три месяца ему заменены на более мягкое наказание – штраф», — сказал Кожаев, не уточнив при этом, какая сумма штрафа была назначена.

Он добавил, что экс-чиновник обратился с ходатайством о замене меры наказания, «суд учел все необходимые обстоятельства». При этом Кожаев отметил, что Бишимбаев вину свою признал, «отягчающих обстоятельств нет, нет материального ущерба, непогашенного Бишимбаевым».

По информации замминистра МВД, экс-чиновник «будет находится на контроле службы пробации».

«Освобождение Бишимбаева. Что говорят в суде» — В Абайском районном суде Шымкента дали разъяснения по факту освобождения экс-министра нацэкономики Куандыка БИШИМБАЕВА, передает Zakon.kz.

— Бишимбаев, отбывая наказание по приговору суда в учреждении КУИС МВД Шымкента, направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 72 УК, осужденный подлежит условно-досрочному освобождению без каких-либо дополнительных условий, если он не имел злостных нарушений режима отбывания наказания и полностью возместил ущерб, причиненный преступлением. Бишимбаев за время отбывания наказания нарушений не имеет, получил четыре поощрения. Процессуальные издержки за производство судебных экспертиз (1 592 930 тенге) осужденным оплачены, — пояснили в пресс-службе Абайского райсуда.

Там добавили, что Бишимбаеву не были предъявлены исковые требования по возмещению материального ущерба, причиненного преступлением.

— В связи с изложенным 25 сентября 2019 года Абайский районный суд Шымкента удовлетворил ходатайство осужденного. Бишимбаев освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно на оставшийся неотбытый срок 1 год 3 месяца 13 дней. За ним в течение оставшейся неотбытой части срока наказания установлен пробационный контроль. На Бишимбаева возложены обязанности: не покидать место постоянного проживания, не выезжать в другие местности без уведомления специализированного органа, не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы и учебы время т.д. Постановление Абайского райсуда от 25 сентября 2019 года вступило в силу 11 октября т.г. — сказано в сообщении.

«Освобождение Бишимбаева прокомментировали в КУИС» — В комитете уголовно-исполнительной системы прокомментировали досрочное освобождение из мест лишения свободы бывшего министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА.

В марте 2018 года Бишимбаев получил 10 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе. Экс-министра признали виновным в хищении вверенного чужого имущества и получении взятки. 11 октября стало известно, что Бишимбаев на свободе.

По данным inform.kz со ссылкой на КУИС, в феврале 2019 года удовлетворено прошение Бишимбаева о помиловании, адресованное президенту республики. Экс-министру сократили срок. Как отметили в комитете, экс-министр полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб по судебному иску. Характеристики осужденного по месту отбывания наказания положительные. Бишимбаев активно участвовал в культурной жизни колонии. В течение оставшегося срока бывший министр будет находиться под пробационным контролем.

«Что стоит за выходом на свободу Бишимбаева» — Досрочное освобождение 11 октября 2019 года экс-министра национальной экономики РК Куандыка БИШИМБАЕВА, приговоренного в марте 2018 года к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать на государственной службе, вызвало шок в обществе. Между тем, если верить официальным разъяснениям, то законность была соблюдена на 100%.

Из выше процитированного следует, что схема выхода на свободу экс-министра национальной экономики РК была следующей:

Куандык Бишимбаев написал на имя президента РК заявление о помиловании, которое было положительно рассмотрено в феврале 2019 года. Решением главы государства срок лишения свободы был снижен ему с 10 до 4 лет. Сам осужденный вел себя в местах лишения свободы в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к осужденным, благодаря чему не имел нарушений, а также получил четыре поощрения. Семья Куандыка Бишимбаева и другие люди, заинтересованные в его досрочном освобождении, полностью погасили ущерб, который он нанес своими действиями государству, а также полностью оплатили судебные издержки. Бишимбаев и его защитники обратились с заявлением в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, которое было рассмотрено и 25 сентября 2019 года удовлетворено. 11 октября 2019 года решение Абайского районного суда города Шымкент вступило в силу, после чего осужденный и вышел на УДО.

Мы считаем, что случившееся при всей его скандальности и противоречивости здравому смыслу вполне соответствует современной правовой практике в Казахстане. Более того, четко укладывается в логику действий авторитарной политической системы и суперпрезидентской вертикали в условиях транзита власти.

По нашему мнению, попытка Нурсултана Назарбаева и его окружения как-то ослабить напряжение внутри правящей элиты, в том числе за счет урегулирования, частичного или полного, предыдущих жестких конфликтов, приведших в итоге к осуждению высокопоставленных государственных служащих и топ-менеджеров квазигосударственных структур, не будет успешной на 100%. Но все равно можно поздравить Куандыка Бишимбаева и его покровителей, в частности председателя КНБ РК Карима Масимова с победой, пусть и неполной.

Другое дело, что у нее есть и негативный оттенок, поскольку за решеткой остается экс-президент НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев. А этот факт неопровержимо свидетельствует о том, что преступившие закон граждане четко делятся Акордой на «своих» и «чужих». И уже одно это сводит на нет все разговоры о том, что в Казахстане есть законность и правопорядок.

Их точно нет, а есть политическая воля, возведенная в ранг закона. Иными словами, произвол. Вот этот произвол и простил прегрешения экс-министра национальной экономики и отпустил его на свободу.

««А как же другие?» — Евгений ЖОВТИС о том, почему суд освободил Куандыка Бишимбаева» — В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, который прокомментировал это резонансное дело.

— Если брать чисто законодательство, то, в принципе, как следует из того, что сообщил суд, действовали по закону. Как я понимаю, была применена какая-то амнистия, точно не знаю, а второе – было помилование. То есть решение прошло через комиссию по помилованию, и Президент своим указом его помиловал. Если посмотреть вместе Конституцию Казахстана, Закон о Президенте и положение об этой комиссии, то полномочия по помилованию у главы государства совершенно безразмерные.

Президент может и совсем освободить от наказания, и снизить срок, или заменить один вид на другой, как это уже неоднократно бывало. Можно ставить вопросы к этим нормам, рассматривать их с точки зрения: правильно это или нет, но, исходя из закона, здесь все нормально.

— Вопросы вызывает избирательность. Здесь речь идёт о том, почему это применяется не ко всем, а к отдельным личностям. Чем они заслужили такую благость? Почему какой-то один чиновник вдруг может быть помилован, а другие заключенные продолжают сидеть даже после 10 лет нахождения на «зоне». Когда у независимого наблюдателя возникают вопросы о мотивации и избирательном подходе, то очень трудно говорить о том, что достигается какая-то справедливость.

Как человек, который сам побывал за забором, я понимаю, что всегда надо радоваться, когда человека выпускают, но у меня также всегда будет возникать вопрос: «А как быть с другими?». В последнее время я наблюдаю «пачечный» выход высокопоставленных чиновников, что мне не очень нравится, потому что они вдруг платят какие-то штрафы и спокойно покидают места лишения свободы.

— Я всегда говорю, что в случаях коррупции значительно важнее не жесткость наказания, а его неотвратимость, потому что нет ничего хуже безнаказанности. Это уже не вопрос, дадут ли ему 5 лет или 10, это будет решаться тем, что написано в Уголовном кодексе. Главное, чтобы оно было неотвратимо, и человек точно знал, что будет отвечать, и причем соразмерно.

Вопрос соразмерности наказания решает, как известно, у нас парламент, именно он принимает законы. Если общество считает, что этого недостаточно, нужно законодательство привести в соответствие или как-то обеспечивать его более серьезное влияние на борьбу с коррупцией.

Когда возникают такие ситуации и оказывается, что можно через помилование и амнистию закрыть коррупционное дело, то, конечно, вопрос борьбы с коррупцией становится довольно спорным. Действительно ли мы боремся с ней и в какой степени.

По каждому делу человек должен отвечать за содеянное, должны приводиться четкие доказательства, чтобы ни у кого из независимых наблюдателей не возникало сомнений в доказанности вины и соразмерности наказания, причем со всеми стандартами проведения справедливого судебного процесса. Обществу должно быть понятно, почему государство решило заменить меру наказания и чем оно руководствуется.

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