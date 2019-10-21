Т1,5 трлн необходимо на развитие системы здравоохранения РК

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т1,5 трлн необходимо на развитие системы здравоохранения Казахстана, сообщил депутат сената парламента РК Серик Бектурганов.

«(…) Потребность только в инвестициях на развитие системы здравоохранения составляет Т1,5 трлн», — сообщил Бектурганов во время правительственного часа в понедельник.

Он отметил, что тарифы на оказание первичной медико-санитарной помощи не менялись с 2014 года, а на стационарную помощь – с 2012 года. Вместе с тем за прошедшие годы изменились цены на коммунальные услуги, лекарственные препараты, расходные материалы и на другие затраты.

«В такой ситуации больницы и поликлиники пытаются решить только текущие проблемы, им не до инвестиций и развития», — считает сенатор.

Также он сообщил, что вследствие такой работы износ зданий лечебных организаций составляет 56%, оснащенность медицинской техникой и изделиями медицинского назначения – 73%, износ оборудования достиг 50%.

«Требовать повышения качества лечения при таком дефиците средств весьма сложно», — резюмировал Бектурганов.