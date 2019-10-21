Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутат мажилиса парламента РК Загипа Балиева задалась вопросом, сколько стоит здоровье ребенка в Казахстане.

«Сколько стоит здоровье ребенка? (Если есть задача – КазТАГ) 1% от бюджета выделять на образование – вы должны лоббировать это и требовать исполнения», — сказала Балиева, обращаясь к министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову в ходе правительственного часа в понедельник.

По ее данным, к 11 классу 34% школьников в РК страдают сколиозом, который неизлечим, 72% – имеют пониженное зрение.

«Необходимо менять стандарты парт, стандарты оснащения спортзалов. Рекомендуют электронные учебники, но в минздраве вам скажут, что от систематического использования гаджетов у ребенка и падает зрение. Нужно найти золотую середину, сколько часов школьник должен работать в интернете, но и книги должны в работе присутствовать», — считает парламентарий.

Также она призвала работников МОН приступить к разработке стандартов всех образовательных программ.

«Стандарты должны присутствовать во всех образовательных программах, во всех центрах, которые мы открываем. Да, мы начинаем активную работу с НПО, но нельзя идти у них на поводу, нужно работать в правовом после. Любой центр, который мы открываем, должен быть стандартизирован. Мы присоединились ко всем конвенциям по правам ребенка, и защита прав – прямая обязанность государства», — подчеркнула Балиева.

Коснувшись занятости детей вне стен школы, мажилисвумен обратилась к правительству предусмотреть в бюджете средства для возможности посещения каждым ребенком Казахстана бесплатного посещения одной спортивной секции или творческого кружка.