Балиева задалась вопросом, сколько стоит здоровье ребенка в Казахстане

Новости 90 0

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутат мажилиса парламента РК Загипа Балиева задалась вопросом, сколько стоит здоровье ребенка в Казахстане.

«Сколько стоит здоровье ребенка? (Если есть задача – КазТАГ) 1% от бюджета выделять на образование – вы должны лоббировать это и требовать исполнения», — сказала Балиева, обращаясь к министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову в ходе правительственного часа в понедельник.

По ее данным, к 11 классу 34% школьников в РК страдают сколиозом, который неизлечим, 72% – имеют пониженное зрение.

«Необходимо менять стандарты парт, стандарты оснащения спортзалов. Рекомендуют электронные учебники, но в минздраве вам скажут, что от систематического использования гаджетов у ребенка и падает зрение. Нужно найти золотую середину, сколько часов школьник должен работать в интернете, но и книги должны в работе присутствовать», — считает парламентарий.

Также она призвала работников МОН приступить к разработке стандартов всех образовательных программ.

Большая Евразия – какая она? Большая Евразия – какая она?
9282

«Стандарты должны присутствовать во всех образовательных программах, во всех центрах, которые мы открываем. Да, мы начинаем активную работу с НПО, но нельзя идти у них на поводу, нужно работать в правовом после. Любой центр, который мы открываем, должен быть стандартизирован. Мы присоединились ко всем конвенциям по правам ребенка, и защита прав – прямая обязанность государства», — подчеркнула Балиева.

Коснувшись занятости детей вне стен школы, мажилисвумен обратилась к правительству предусмотреть в бюджете средства для возможности посещения каждым ребенком Казахстана бесплатного посещения одной спортивной секции или творческого кружка.

Похожие материалы:

  1. Сколько партий нужно Казахстану?
  2. Около Т40 млрд необходимо на замену и капремонт лифтов в Казахстане
  3. «Слепое» рецензирование учебников будет введено в Казахстане
  4. «Дети номенклатуры не удержат власть». «Госдолг страны. Кому и сколько должен Казахстан». «Почему тенге не обрушился? Его кто-то тайно поддержал». «Уже несколько дней не утихает скандал вокруг высокопоставленного чиновника Багдата Манзорова»
  5. «Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил»

Новости партнеров

Загрузка...