О намерении провести республиканский референдум заявили активисты в Алматы

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. О намерении провести республиканский референдум по вопросам изменений в законы РК о выборах и о политических партиях заявили активисты в Алматы.

«10 ноября в Нур-Султане планируется проведение общего собрания инициативной группы республиканского референдума», — говорится в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции во вторник.

При этом отмечается, что «на референдум планируется вынести вопросы внесения изменений в законы РК о выборах и о политических партиях».

«В связи с этим с целью активного вовлечения граждан страны в управление государством граждане Республики Казахстан требуют проводить выборы только после внесения изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и в Закон Республики Казахстан «О политических партиях» существенных изменений, касающихся введения мажоритарной системы выборов и уменьшения порога количества членов партии при ее государственной регистрации», — отмечается в сообщении.

В свою очередь председатель штаба по проведению референдума Нурлан Искалиев отметил, что в штабе находится 25 человек.

«Мы создали штаб по проведению референдума, в нем находится 25 человек, в основном, они представляют движение независимых наблюдателей и лица, которые участвовали в декабрьском восстании 1986 года. Те структуры, которые находятся наверху, все делают с нашего молчаливого согласия. Мы даем такой призыв – может, мы возьмемся за руки и сможем этому противостоять. Одна из главных задач – изменить эти два закона. Если мы их изменим, тогда, возможно, и политическая ситуация тоже изменится», — сказал он.

По его словам, изменения в законы о выборах и о политических партиях даст гражданам Казахстана возможность реального выбора партии на выборах.

«Сейчас ситуация такова, что мы имеем одну монопольную партию, поэтому мы говорим о том, что необходимо создавать другие партии, тогда будет конкуренция между партиями. Между партиями должна быть конкуренция – это дает народу право выбирать более достойных, которые предлагают реальные программы для народа», — пояснил Искалиев.

При этом он подчеркнул, что инициаторы референдума не призывают на митинги и намерены действовать строго в рамках закона.

«Мы не призываем на митинги, наша задача – согласно действующему законодательству, постараться изменить ситуацию. Конституционный закон о референдуме дает нам такое право», — подчеркнул Искалиев.