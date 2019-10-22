Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ — Превышение загрязнителей выявлено в воздухе Алматы, сообщает пресс-служба РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» (НЦЭ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Ежегодно один раз в квартал филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Алматы, в соответствии с годовым планом, проводит лабораторный мониторинг за состоянием воздушного бассейна города вдоль магистральных улиц. За I полугодие 2019 года филиалом по Алматы проведено 1576 исследований атмосферного воздуха, из них в 431 пробе было обнаружено несоответствие. В ходе исследования содержание диоксида азота, согласно санитарным нормативам по атмосферному воздуху, превышало предельно допустимую концентрацию в 2,2 раза, диоксид серы – 1,2 и оксид углерода – 1,4. Данные загрязнители в основном и определяют экологический риск загрязнения атмосферы и негативно влияют на здоровье человека», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В центре отметили, что присутствие оксида углерода в атмосферном воздухе не может ощущаться человеком по запаху либо цвету.

«Он способен создавать дефицит кислорода в тканях тела, что может вызвать головную боль, головокружение, тошноту, потерю сознания. Наличие в воздухе диоксида азота при взаимодействии с углеродами выхлопных газов способствует образованию фотохимического тумана – смога. Диоксид азота представляет собой газ желтовато-бурого цвета, который сильно ухудшает видимость, придает коричневый оттенок воздуху, высокотоксичен, вызывает бронхит, понижает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям», — следует из сообщения.

Специалисты НЦЭ отмечают, что основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в Алматы являются выбросы загрязняющих веществ автомобильным транспортом и устаревшие технологии многих производств.