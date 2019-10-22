Алматы. 22 октября. КазТАГ – Расследование начато по факту отстрела краснокнижных джейранов в Жамбылской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«Двоим мужчинам, охотившимся возле села Камкалы на мотоцикле марки Suzuki, удалось подстрелить трех джейранов из гладкоствольного оружия. Задержанные 36- и 31-летний нарушители полностью признали свою вину. В данное время ведется досудебное расследование по части 4 статьи 337 (незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, а равно с применением авиа, авто, мототранспортных средств, в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) УК РК», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 21 октября.