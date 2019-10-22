Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Суд над 14 вернувшимися из Сирии казахстанцами начался в Нур-Султане.

«Граждане Есмурзаев, Каматай, Камалов и другие, согласно обвинительному акту, поехали в Сирию и вступили в (запрещенную в РК – КазТАГ) террористическую организацию «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). (…) Они стали поддерживать идею вооруженного джихада», — сказал прокурор Едил Мурат на судебном заседании во вторник.

По его словам, обвиняемые прибывали в Сирию через Кыргызстан и Турцию.

«Есмурзаев и другие прибывали в регион Вазиристан, Алеппо, населенные пункты Ракка, Шейх-Сулейман. (…) Они прибывали туда через Кыргызстан и Турцию вместе со своими семьями», — отметил прокурор.

Он также сообщил, что уроженцы Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей прибывали в Сирию рейсами Алматы – Стамбул, Бишкек – Стамбул, Караганды – Стамбул, Актау – Стамбул, Шымкент – Анталья и далее незаконно пересекали турецко-сирийскую государственную границу, чтобы попасть в Сирию. Граждане Казахстана добирались в Сирию также через Россию и Украину.

По словам прокурора, «Камалов являлся эмиром Объединенного казахского джамаата, следил за обеспечением семей прибывших из Казахстана боевиков».

«Обвиняются в том, что научились пользоваться автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и гранатой РГД, обвиняются по статье 260 (прохождение террористической или экстремистской подготовки – КазТАГ) УК РК», — уточнил он.

Также Мурат добавил, что часть подсудимых обвиняются в подготовке видеороликов, пропагандирующих терроризм и преданы суду по статье 230 УК РК в редакции 1997 года и ст. 256 УК РК.

Судебный процесс проходит в учреждении минимальной безопасности ЕЦ-166/10. Председательствует на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана Адильхан Шайхисламов. 14 подсудимых подозреваются в участии в террористической организации ДАИШ (ИГИЛ). Данные граждане были возвращены в Казахстан в рамках спецоперации «Жусан». Процесс проходит на казахском языке.

Напомним, 17 октября сообщалось, что 14 вернувшихся из Сирии казахстанцев обвиняются в терроризме. По версии следствия, в условиях Сирии они состояли в одном отряде ДАИШ («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, которая запрещена в РК). По данным комитета национальной безопасности (КНБ) РК, им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений. Материалы уголовного дела переданы в специализированный межрайонный уголовный суд Нур-Султана.

КНБ совместно с иными государственными органами и иностранными партнерами в рамках операции «Жусан» из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей. 10 мужчин и пять женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ.