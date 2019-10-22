Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 17 октября поправки были одобрены парламентом. Как пояснил тогда первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, законопроект сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год.

«Поступления республиканского бюджета увеличены на Т94,9 млрд. Основное увеличение средств на сумму Т50 млрд ожидается на государственные пакеты акций, находящиеся в республиканской собственности. Т44,9 млрд – дополнительные налоговые вычеты», — сообщил Смаилов.

Дефицит республиканского бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне 2,1% к ВВП. В целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере расходы социального блока увеличены на Т6,7 млрд.

С учетом перераспределения затрат дополнительные средства направлены на выплату адресной социальной помощи (АСП) в связи с увеличением численности получателей АСП, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения.

Расходы реального сектора увеличены на Т15,6 млрд. С учетом предложенного АБП перераспределения средств предусмотрены дополнительные расходы на поддержку промышленности, выдачу жилищных займов вкладчикам ЖССБК. В целях быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том числе с учетом наступления отопительного сезона, увеличен резерв правительства. Общий объем целевых трансфертов регионам в 2019 году составит с увеличением в результате уточнения на Т29,1 млрд.

Кроме того, при подготовке законопроекта учтены корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; перераспределение средств между регионами исходя из их фактической потребности на повышение оплаты труда гражданских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфраструктуры, на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы жер».