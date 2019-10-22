Алматы. 22 октября. КазТАГ — В среднем прививка защищает от гриппа 60% здоровых людей в возрасте от 16 до 64 лет, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Приближаются зимние холода, а вместе с ними и эпидемия гриппа. В ВОЗ рекомендуют подготовиться к гриппу и защитить от него и себя, и других, в первую очередь, сделав прививку. В ВОЗ считают, что прививку от гриппа должен сделать каждый, но особенно она нужна детям младше пяти лет и людям с такими заболеваниями, как астма или диабет. Хотя ученые не знают, какого именно вируса гриппа можно ожидать в конкретный сезон, работая над созданием вакцины, они учитывают много факторов, а окончательную рекомендацию выносит ВОЗ. Доказано, что в среднем прививка защищает от гриппа 60% здоровых людей в возрасте от 16 до 64 лет. Имейте в виду, что вакцина начинает действовать через две недели после укола», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Новости ООН.

В ВОЗ напомнили, что вирус гриппа передается воздушно-капельным путем.

«Так что, чихая или кашляя, прикрывайте рот, но только не ладонью, ведь тогда вы легко можете заразить других, например, при рукопожатии или просто прикасаясь к предметам общего пользования. Так что закрывать рот лучше салфеткой или рукой, например, в области локтя. Ну, и не забывайте мыть руки в течение дня», — следует из сообщения.

При появлении симптомов – температура, больное горло, кашель – эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют не паниковать и не вызывать скорую помощь.

«Дайте себе отдохнуть, пейте как можно больше жидкости и, скорее всего, вирус сам уйдет из организма. Но если вы относитесь к группе риска, то лучше обратиться к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не принимайте антибиотики. Они не помогают в случае заболеваний вирусной природы», — рекомендуют в ВОЗ.

Тем не менее, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год множество людей, заболевших гриппом, принимает антибактериальные препараты, которые совершенно бесполезны.

«Неоправданное и чрезмерное употребление антибиотиков – одна из главных проблем нашего времени: у бактерий развивается устойчивость к действию этих лекарств, и человек может оказаться беспомощным перед любым заболеванием», — утверждают в ВОЗ.

Как отмечается, грипп – это серьезное заболевание, которое может привести к осложнениям и даже смерти.

«Он особенно опасен для маленьких детей, беременных женщин и людей с заболеваниями сердца, хроническими респираторными и легочными болезнями и диабетом. Каждый год от гриппа умирает почти 60 тыс. пожилых людей старше 65 лет», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 октября главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что на сумму свыше Т1,6 млрд закуплены вакцины против гриппа.

«В 2019 году за счет государственных бюджетных средств закуплено 1,8 млн доз вакцины «ГРИППОЛ+» производства России на сумму свыше Т1,6 млрд, что на 300 тыс. доз больше по сравнению с прошлым годом. Вакцина содержит штаммы гриппа предстоящего сезона», — сообщил Бекшин на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что в настоящее время по республике привито против гриппа 590 621 человек, поствакцинальных осложнений не выявлено.

Также Бекшин сообщил, что кроме российских вакцин в Казахстане зарегистрированы еще четыре вакцины против гриппа: французские «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра», голландская вакцина «Инфлювак» и китайская противогриппозная вакцина производства «Синовак Биотек».