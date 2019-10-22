Что с климатом? Свыше 500 человек имеют неправильное представление об изменении климата

Есть небольшая группа людей, которые отказываются признавать факты, воспринимаемые как очевидность почти всем научным сообществом

Издание RealClimate опубликовало аналитическую статью под названием «More than 500 people misunderstand climate change» — «Свыше 500 человек имеют неправильное представление об изменении климата».

В ней говорится так: «Консенсус обычно достигается тогда, когда одно объяснение оказывается убедительней альтернативных версий настолько, что большинство соглашается его принять. Такой подход применим и в науке.

Также довольно часто случается такое, когда появляется несколько упрямых людей, которые думают, что знают больше, чем остальные. Это же имеет место при обсуждении связанной с климатической наукой темы. Обнаруживается небольшая группа людей, которые отказываются признавать факты, воспринимаемые как очевидность почти всем научным сообществом. Большинство из этих оппозиционеров даже не являются учеными.

Но есть также около 500 ученых, которые недавно выступили с инициативой и подписали декларацию, противоречащую научному консенсусу. Они утверждают, что «нет никакой климатической чрезвычайной ситуации». В научном сообществе они представляют его такую крошечную часть, которая отвергает связанное с деятельностью человека изменение климата. Для сравнения: в ежегодных собраниях Американского геофизического союза принимают участие около 20 тысяч человек.

В пятницу, 18 октября, должна была быть проведена в Брюсселе, Риме и Осло пресс-конференция, имевшая задачей популяризацию декларации. Цель декларации — повлиять на решения ЕС и ООН.

Большинство ученых, подписавших петицию, не имеют какого-либо опыта или же имеют небольшой опыт проведения исследований, связанных с изучением климата (смотрите Google Scholar). Некоторые из подписантов также связаны с политическими аналитическими центрами.

Для них, по-видимому, неважно то, что людям предлагаются подлинные факты в связи ложными идеями. Ниже я попытаюсь объяснить, почему их аргументы по-прежнему представляются неубедительными.

Нижеследующее утверждение может ввести в заблуждение:

«Судя по данным геологического архива, климат Земли изменялся, пока существовала планета, с чередованием естественных холодных и теплых фаз. Малый ледниковый период закончился совсем недавно — в 1850 году. Поэтому представляется нормальным то, что сейчас имеет место период потепления. Лишь очень немногие из прошедших экспертную оценку документов берутся утверждать, что имеющее в последнее время место потепление носит в основном антропогенный характер».

Это правда, что климат Земли изменялся в прошлом, но такие изменения имели конкретные физические причины, которые понимаются достаточно хорошо.

Что касается «малого ледникового периода», он как процесс сильно отличался от нынешнего глобального потепления. Он носил в большей степени региональный характер и не был так синхронизирован в глобальном масштабе, как продолжающееся изменение климата.

Составление научных данных о прошлых изменениях климата — один из способов, благодаря использованию которых мы знаем, что климат чувствителен к переменам условий. За Землей никогда не наблюдали так внимательно, как сегодня, особенно посредством спутников и современных сложных устройств, с помощью которых мы получаем беспрецедентное количество высококачественных данных.

Этот мониторинг показывает, что условия, которые вызвали изменение климата в прошлом, сегодня отсутствуют. Единственное исключение — увеличение парниковых газов. В докладах Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата (United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) приводятся списки прошедших экспертную оценку документов о глобальном потеплении.

Нижеследующее утверждение может ввести в заблуждение:

«Степень нагревания планеты сейчас достиг отметки, которая более чем вдвое ниже первоначально прогнозировавшегося уровня, и ожидается, что скорость потепления будет меньше чем наполовину связана с фактором чистого антропогенного воздействия и радиационного дисбаланса. Это говорит о том, что мы далеки от понимания процесса изменения климата».

В самом же деле, при сравнении моделированных и наблюдаемых глобальных средних температур поверхности обнаруживается хорошая сопоставимость.

Я могу поверить, что люди, подписавшие вышеуказанную петицию, не понимают процесса изменения климата, но они должны говорить за себя. У остальной части научного сообщества по этому вопросу имеется довольно ясное представление.

Нижеследующее утверждение может ввести в заблуждение:

«Климатические модели имеют множество недостатков и представляются не особо надежными помощниками в качестве инструментов политики. Более того, они, скорее всего, преувеличивают воздействие таких парниковых газов, как CO 2. Кроме того, они игнорируют тот факт, что обогащение атмосферы CO 2 приносит пользу».

Все климатические модели прошли оценку и тестирование, и они воспроизводят наблюдаемое глобальное потепление в соответствии с результатами наблюдений.

Концентрация парниковых газов в атмосфере увеличивается. Их физические свойства могут быть конкретным образом установлены с помощью лабораторных исследований.

Углекислый газ (CO 2 ) является парниковым газом, который представляет собой побочный продукт потребления ископаемых энергоносителей.

CO 2 содержит в себе отпечаток, который свидетельствует о связи дополнительного его количества с углем, нефтью и газом. В плане изотопного состава это — углерод-13 и углерод-14, а также сопоставимые концентрации кислорода и азота и подкисление океана.

Нижеследующее утверждение может ввести в заблуждение:

«Углекислый газ не является загрязнителем. Он имеет ключевое значение для жизни как таковой на Земле».

Вода также очень важна для жизни как таковой на Земле. Но нехорошо, когда ее слишком много. Случается затопление или утопление.

Нижеследующее утверждение может ввести в заблуждение:

«Глобальное потепление не увеличило количества стихийных бедствий. Нет статистических данных, свидетельствующих о том, что глобальное потепление усиливает ураганы, наводнения, засухи и тому подобные стихийные бедствия или способствует их учащению».

Отмеченное количество рекордных температур и осадков и сформированные на основе наблюдений за ними статистические данные свидетельствуют о том, что погода становится более экстремальной.

Нижеследующее утверждение может ввести в заблуждение:

«Нет никакой климатической чрезвычайной ситуации. Нет никаких причин для паники и тревоги».

Существует множество свидетельств меняющихся моделей рисков, связанных с погодой, увеличением периодов сильной жары и более экстремальными осадками».

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