Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Американские эксперты оценили работы по ликвидации последствий ЧС в Арысе, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Группа американских экспертов отряда быстрого реагирования по обезвреживанию боеприпасов неправительственной организации Golden West, финансируемой государственным департаментом США, провела оценку работ по ликвидации ЧС в Арысе», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что члены экспертной комиссии провели несколько дней, осматривая техническую территорию воинской части и специальный полигон, на котором проходит ликвидация фрагментов боеприпасов.

«Военнослужащие знают, что делают. Работа, которая проводится здесь, кажется мне выдающейся. Я много раз участвовал в операциях по очистке местности от взрывоопасных предметов в разных странах, и я могу сказать, что методология, которая здесь используется, абсолютно правильная, корректная и максимально безопасная. Сортировка по шкале взрывоопасности, по типу металла – менее опасные от фрагментов от более опасных – все это делается тщательно», — сказал член отряда быстрого реагирования по обезвреживанию боеприпасов Golden West Марк Тобайос.

Кроме того, он отметил впечатляющие результаты по очистке территории города и высокой скорости возвращения жителей города домой.

«То, что за четыре дня военнослужащие смогли провести работу по очистке и вернуть людей домой – это, конечно, огромная работа», — добавил эксперт.

По словам американских экспертов, предугадать подобные инциденты невозможно, и они случаются.

«Для минимизации рисков возможно проведение работ по правильному управлению и хранению боеприпасов, а также контроль за соблюдением мер безопасности. Хранение любых боеприпасов всегда связано с опасностью, а чрезвычайные ситуации случаются на регулярной основе по всему миру. Однако не всегда военнослужащие имеют необходимый опыт, знания или оборудование для самостоятельного проведения работ. Что касается данной операции, я вижу, что казахстанские военные справляются сами и выполняют отличную работу по очистке территории, и моя главная рекомендация правительству – дать военным время и все необходимое, и не торопить их, тогда все будет сделано», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что нельзя переоценить важность того, что «торопиться нельзя».

«Медленно и безопасно с поддержкой правительства – они проведут всю очистку. Военные все делают правильно», — подчеркнул эксперт.

Среди проблемных моментов группа экспертов выделила близость гражданских построек к территории складов, что по их опыту является частым фактом по всему миру, и этому трудно воспрепятствовать. Тем не менее, был отмечен высокий результат превентивной работы.

«Здесь все довольно хорошо организовано, имеются обваловки вокруг всех хранилищ, нет никакой травы. Видна большая превентивная работа. Я вижу, что большая часть работ по восстановлению построек вокруг данной территории уже проведена и люди вернулись к обычной жизни. И это главный приоритет. Город, где проживают люди, уже очистили, а техническую территорию, где находились склады, можно очищать постепенно», — добавил Тобайос.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.