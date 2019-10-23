Эффективность расходования средств на повышение качества продукции РК вызвала сомнения

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В эффективности расходования средств на повышение качества казахстанской продукции сомневается депутат мажилиса Татьяна Яковлева.

«Министерством торговли и интеграции запланированы средства – Т143,6 млрд. на три года по трем стратегическим направлениям: развитие инфраструктуры и продвижение экономических интересов страны в сфере торговли и международной интеграции, развитие и продвижение экспорта, повышение качества казахстанской продукции и защита прав потребителей. Причем на первые два направления, связанные с продвижением экспорта, предусмотрено 90% средств – Т130,9 млрд. Как оставшаяся сумма в Т15 млрд скажется на качестве казахстанской продукции и защите прав потребителей?» — задалась Яковлева вопросом в ходе обсуждения трехлетнего бюджета на заседании мажилиса в среду.

Отвечая на вопрос, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что непосредственно на повышение качества продукции предусмотрено Т5,3 млрд, так как Т10 млрд – это общеадминистративные расходы.

«На качество продукции у нас в трехлетнем бюджете предусмотрено Т5,3 млрд., которые можно разделить на три блока. Т2,3 млрд будут направлены на разработку 1,5 тыс. новых стандартов на казахстанские товары на основе передовых международных стандартов. Это строительство, мебель, легкая, пищевая промышленность – те отрасли, по которым оказывается господдержка по программе «Экономика простых вещей». Вкупе с этой программой мы выведем отечественную продукцию на новый уровень конкурентоспособности благодаря разработке стандартов, ожидаем, что на основе этих стандартов появится дополнительно продукции более чем на Т70 млрд», — сказал, в частности, Султанов.

Также порядка Т1 млрд, по его словам, будет направлено на вопросы развития системы аккредитации, еще Т1,5 млрд – на метрологию.

Согласившись с запланированной суммой, депутаты отметили, что работа должна быть более четкой, чем сумбурная речь главы минторговли.