Представлена информация о представших перед судом в Нур-Султане 14 предполагаемых боевиках

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Представлена информация о представших перед судом в Нур-Султане возвращенных из Сирии 14 предполагаемых боевиках запрещенной в Казахстане террористической организации ИГИЛ, передает корреспондент МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Камалов Нурлан Аманович – родился 29 ноября 1978 года, уроженец Сарыагашского района Туркестанской области, обвиняется в совершении преступлений по частям 1 и 2 статьи 257 (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности) УК РК.

Ажмамбетов Жандос Болатович – родился 5 июня 1990 года, уроженец города Сатбаева Карагандинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 257 УК РК.

Алтаев Данияр Қанатұлы – родился 19 сентября 1992 года, уроженец Улытауского района Карагандинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 233-1 (пропаганда терроризма, редакция 1997 года), по части 2 статьи 257УК РК.

Бакитжанов Газинур Кульмашевич – родился 4 марта 1969 года, уроженец Аулиекольского района Костанайской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 164 (нарушение законов и обычаев войны), по части 2 статьи 233-1 УК РК (редакция 1997 года), по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), по части 2 статьи 256 (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма), по части 2 статьи 257 и по статье 313 (незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия) УК РК.

Жансенгиров Аманжол Алпамышевич – родился 29 сентября 1986 года, уроженец Наурызымского района Костанайской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 233-2 (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), по части 2 статьи 233-1 УК РК (редакция 1997 года), по части 2 статьи 174, по части 2 статьи 256, по части 2 статьи 257 и по статье 313 УК РК.

Айыпкалиев Ермухан Темирланович – родился 1 ноября 1985 года, уроженец Курмангазинского района Атырауской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 257 и по статье 260 (прохождение террористической или экстремистской подготовки) УК РК.

Әбілхайыров Тұрлан Жалғасұлы – родился 6 апреля 1994 года, уроженец города Атырау, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 174, по части 2 статьи 256, по части 2 статьи 257 и по статье 260 УК РК.

Куанов Руслан Ерболұлы – родился 18 августа 1991 года, уроженец Темировского района Актюбинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 174, по части 2 статьи 256, по части 2 статьи 257, по части 1 статьи 259 (вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) и по статье 260 УК РК.

Сәбитұлы Дәурен – родился 21 июля 1988 года, уроженец Ойылского района Актюбинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 174, по части 2 статьи 256, по части 2 статьи 257, по части 1 статьи 259 УК РК.

Туреханов Данабек Маратович – родился 11 января 1987 года, уроженец города Шалкар Актюбинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 233-1, по части 2 статьи 233-2 (в редакции 1997 года) по части 2 статьи 257, по части 1 статьи 259 УК РК.

Амангелді Абзал Маратұлы – родился 17 ноября 1997 года, уроженец Казыгуртского района Туркестанской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 257 и по статье 260 УК РК.

Нарбутин Алмаз Балгабаевич – родился 1 апреля 1986 года, уроженец Качирского района Павлодарской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 257 УК РК.

Садвакасов Думан Серикович — родился 7 марта 1990 года, уроженец Енбекшинского района Акмолинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 174, по части 2 статьи 256, части 2 статьи 257 и по статье 260 УК РК.

Ибраев Бахтияр Мамбетович — родился 8 декабря 1984 года, уроженец Акмолинской области, обвиняется в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 233-2, по части 2 статьи 233-1 (в редакции 1997 года), по части 2 статьи 257 УК РК.

Также известно, что Даурен Сабитулы имеет троих детей, ранее не судим. Амангельды Абзал имеет пятерых детей, с 5 мая находится под стражей. У Алмаза Нарбутина двое детей от двух супруг, одна из супруг погибла в Сирии, с мая находится под стражей. У одного из подсудимых пятеро детей, свидетельство о рождении имеется только у одного ребенка.

Напомним, 22 октября МИА КазТАГ сообщало, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана начался судебный процесс над 14 гражданами, которых обвиняют в участии в ИГИЛ.