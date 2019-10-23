Казахстан возглавил Экономическую организацию высших органов финконтроля

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Казахстан возглавил Экономическую организацию высших органов финансового контроля (ЭКОСАИ), сообщает пресс-служба Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Казахстана.

«Казахстан избран президентом ЭКОСАИ на VIII ассамблее, прошедшей в городе Стамбул (Турецкая Республика). Избрание Казахстана президентом ЭКОСАИ является ответственной и почетной миссией. Это позволит укрепить имидж Казахстана на международной арене и будет способствовать расширению партнерских связей с зарубежными странами», — говорится в распространенном сообщении.

Всего в мероприятии участвуют 13 стран. Основные темы повестки – «Эффективность проведения аудита и результативность аудиторских проверок» и «Эффективный аудит организаций государственно-частного партнерства».

Казахстан на ассамблее, проходящей в Турции в период с 21 по 23 октября, представлен Счетным комитетом во главе с председателем СК Натальей Годуновой, которая выступила с докладом по основной теме ассамблеи. Она рассказала об основных направлениях развития государственного аудита, поделилась опытом Казахстана по совершенствованию национальной системы государственного аудита и финансового контроля.

«Принятый в 2015 году закон «О государственном аудите и финансовом контроле» значительно расширил функции СК, наделив такими полномочиями как предварительная оценка проекта республиканского бюджета по основным направлениям расходов, текущая оценка исполнения бюджета и реализации документов системы государственного планирования, аудит управления государственным долгом и некоторые другие направления. С учетом этого главным направлением нашей работы стал анализ эффективности и выявление резервов для ее роста, а также применение превентивных мер», — сказала глава СК Казахстана.

Представитель Казахстана отметила, что парламентом республики в 2019 году была поддержана инициатива СК по изменению действующего законодательства в части ужесточения ответственности должностных лиц государственных органов за неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства.

«На наш взгляд, принятие данного изменения также окажет благоприятное влияние на результативность аудиторских проверок и существенно изменит политику бюджетного планирования в стране. Кроме того, немаловажное влияние на результативность аудиторских проверок имеет система контроля качества», — заключила Годунова.

Отмечается, что в ходе XIX заседания тренингового комитета ЭКОСАИ было принято решение о проведении в 2021 году в Казахстане учебной программы «Аудит государственного долга».