Сменился советник Токаева

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Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ — Сменился советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Ракишева Алия Галимжановна назначена советником президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также сообщается, что «указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу».

Напомним, что Алия Ракишева занимала должность заместителя руководителя АП РК с апреля 2018 года.

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