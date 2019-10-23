Сменился советник Токаева

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ — Сменился советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Ракишева Алия Галимжановна назначена советником президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также сообщается, что «указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу».

Напомним, что Алия Ракишева занимала должность заместителя руководителя АП РК с апреля 2018 года.