Невыполнение бюджета и госпрограмм ведет к росту социального напряжения в РК

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Невыполнение бюджета и государственных программ ведет к росту социального напряжения, считает депутат мажилиса парламента РК Шахир Хахазов.

«Рассматривая проект бюджета, у меня возникает ряд концептуальных вопросов, связанных с реализацией стратегических программ «Нурлы жер» и «Нурлы жол» (…). Так, попытка увязать программу «Нурлы жер» с проблемами дольщиков оказалась неудачной. В принципе хорошая идея завершить строительство долгостроев разбилась о разного рода бюрократические преграды, низкое качество строительства, отсутствие должного контроля. В столице всего 53 таких долгостроя. Городские власти проводят рейды по таким объектам, но люди отдачи от них не видят. Не лучше положение в Алматы и других городах. Все это выливается в проявление недовольства, несанкционированные митинги, критику властей – все то, что мы называем социальной напряженностью», — сказал Хахазов в ходе обсуждения бюджета на 2020-2022 годы на заседании мажилиса парламента в среду.

Также у депутата вызывает сомнение практика пересмотра и корректировок параметров, целевых индикаторов и плановых показателей госпрограмм, вносимых постфактум.

«Мы можем понять, когда необходимость пересмотра связана с глобальными потрясениями на внешних рынках, но постоянные изменения в главный финансовый инструмент страны, равно как и в госпрограммы, объясняются ничем иным, как желанием администраторов программ снять с себя ответственность за невыполнение поставленных задач и срыв сроков», — полагает парламентарий.

В качестве примера он приводит факты из программы «Нурлы жол», связанные с ремонтом дорог, на которые только в бюджет 2020 года закладывается более Т200 млрд.

«Срывы и неоднократные корректировки ранее установленных сроков реализации проектов имеют хронический характер и общереспубликанский масштаб. Например, к реконструкции дорог республиканского значения Узынагаш – Отар должны были приступить еще в 2017 году. Теперь этот участок планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Таких примеров по стране – не один и не два. Согласно глобальному рейтингу стан по качеству автодорог, Казахстан занимает 115 место из 138», — констатирует мажилисмен.

При этом он не мог не отметить, что правительство реагирует на предложения депутатского корпуса по формированию бюджета.

«Но хотелось бы заострить внимание на том, что ответственность и контроль за каждой строкой главного документа страны должны стоять на самом первом месте, потому что это судьбы реальных людей, будущее Казахстана», — резюмирует Хахазов.

Напомним, выступления казахстанцев, в том числе многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей с требованиями жилья и социальных льгот в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.