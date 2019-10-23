Зарплатный калькулятор для учителей обещает разработать МОН РК

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Зарплатный калькулятор для учителей разрабатывает профильное министерство, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«В сфере образования минимум семь доплат. Поэтому, когда мы говорим о том, что средняя заработная плата, в связи с тем, что у нас самое большое количество доплат, всегда это вызывает очень много вопросов. Поэтому мы сделаем так: мы сейчас готовим калькулятор. В банках же есть калькулятор – надо получить ипотеку, потом нажимаешь, чтобы каждый педагог знал, если у него класс – это доплата, если у него есть проверка часов – это одна доплата, если он ведет в обновленном содержании – это 30% и т.д.» — сказал Аймагамбетов в кулуарах заседания мажилиса в среду.

При этом он отметил, что при повышении заработной платы расчет будет вестись не от базового должностного оклада (БДО), а от должностного оклада.

«Когда мы говорим, что рост заработной платы на 25%, все путают с БДО, – это Т17 тыс. и говорят, что 25% – это небольшая. Это не так. Речь идет о том, что постановление №1193, где указаны категории учителей, там есть должностной оклад. Должностной оклад есть Т70 тыс., есть должностной оклад Т94 тыс., есть больше. Поэтому из этого должностного оклада мы будем исходить, когда будем повышать зарплату. Здесь все по-честному», — пояснил глава МОН.