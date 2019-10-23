Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ — Динара Садуакасова установила новый рекорд в казахстанских шахматах, сообщает пресс-служба РОО «Казахстанская федерация шахмат» (РОО «КФШ»).

«В Англии на острове Мэн завершился международный шахматный турнир Grand Swiss. Это соревнование с длинной дистанцией в 11 туров считается одним из сильнейших и крупнейших турниров FIDE. (…) На турнире успешно выступила казахстанская шахматистка Динара Садуакасова. Среди женщин она поделила 1-2 место с индийской спортсменкой Харикой Дронавалли. (…) После Grand Swiss рейтинг Динары составил 2505. Теперь она 11-я среди сильнейших шахматисток женщин мира. Это рекорд для казахстанских женских шахмат», — говорится в сообщении в среду.

По данным КФШ, всего в турнире приняли участие 154 сильнейших шахматистов планеты из более чем 40 стран мира – гроссмейстеры мирового уровня: чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Левон Аронян и другие. Средний рейтинг участников составил 2650.

По словам казахстанской шахматистки, «это был отличный шанс проявить себя».

«Каждый день ты играешь с сильнейшими игроками. Прибавьте огромное напряжение – все-таки такая дистанция. Все мои соперники были гроссмейстерами «шестисотниками» – элита мировых шахмат! Меня состав не пугал, наоборот, было желание проверить себя», — рассказала Садуакасова.

Динара Садуакасова – казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин (2012). Чемпионка мира до 20 лет.