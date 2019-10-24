От Т1,3 тыс. до Т3 тыс. за кг обойдется казахстанцам согым в 2019 году

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Самый страшный из страхов – предварительный Самый страшный из страхов – предварительный
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Алматы. 24 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. От Т1,3 тыс. до Т3 тыс. за кг или от Т160 тыс. до Т400 тыс. за живой скот обойдется казахстанцам согым в 2019 году.

Дешевле всего корова обойдется в Кызылординской (Т160 тыс.) и Атырауской (Т170 тыс.) областях, дороже всего – в Алматы, Алматинской и Туркестанской областях (Т350 тыс.) Самая низкая цена на лошадь в Северо-Казахстанской области (Т250 тыс.), самая высокая – в Алматы (Т450 тыс.). В среднем по Казахстану цена на лошадь составляет Т350 тыс.-Т400 тыс. Баран обойдется от Т25 тыс. в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях до Т50 тыс. в Мангистауской области.

Цена за кг говядины варьируется от Т1,3 тыс. в Костанайской области до Т1850 в Алматы. Кг конины стоит от Т1,7 тыс. в Алматинской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях до Т3 тыс. в Мангистауской области. Килограмм баранины обойдется от Т1300 в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях до Т2 тыс. в Мангистауской области.

В целом, по Казахстану меньше всего предложений о продаже лошадей и конины, больше всего – о продаже баранов и баранины.

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