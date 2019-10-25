Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ — До 140 тыс. тонн увеличила Россия разрешенный объем транзита казахстанского угля в Украину, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«В результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тыс. тонн в месяц», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В ведомстве напомнили, что ранее, начиная с июля, объемы разрешенного транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно.

Отмечается, что МТИ РК проводило переговоры с российскими коллегами по снятию ограничений с конца лета.

Ранее сообщалось, что более $11 млн составляют потери казахстанских угольщиков в результате запрета России транзита товаров.

Напомним, 1 января 2016 года Россия ввела ограничения на транзит через свою территорию украинских грузов в Казахстан и Кыргызстан. Причиной ввода, по заявлению Москвы, является необходимость принять меры, «нивелирующие возникающие для ее экономики риски» в связи с вступлением в силу договора о международной торговле между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

Изначально ограничения касались лишь украинских грузов, предназначенных для Казахстана, однако уже через полгода – 1 июля 2016 года требования по ограничениям распространились и на Кыргызстан. С тех пор срок действия ограничений неоднократно продлевался.

5 апреля 2019 года сообщалось, что Россия выиграла во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с Украиной по транзиту грузов в Казахстан и Кыргызстан. 26 апреля решение ВТО вступило в силу.

С 1 июня правительство России ввело полный запрет на вывоз из РФ на территорию Украины товаров по перечню (нефть, кокс нефтяной, смеси битумные, этан, бензол, толуол и других) и утвердило перечень товаров, вывоз которых осуществляется на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития РФ (уголь, кокс, бензин, дизельное топливо, пропаны, сжиженные газы).