Более $11 млн составляют потери угольщиков РК в результате запрета РФ транзита товаров

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Более $11 млн составляют потери казахстанских угольщиков в результате запрета России транзита товаров, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«Текущий запрет РФ транзита ряда казахстанских товаров дискредитирует основные принципы договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ограничивая свободу транзита товаров. Применение РФ ограничений на транзит негативно отражается на экономическом состоянии угольной промышленности Казахстана. По предварительным подсчетам, ежемесячные потери казахстанских угольщиков от сокращения поставок угля составляют более $11 млн», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В ведомстве отмечают, что в июле текущего года казахстанская сторона озвучивала планы по транзиту через территорию РФ в Украину в объеме 103,5 тыс. тонн, российской стороной одобрена квота в объеме 60,2 тыс. тонн. В августе-сентябре РФ одобряла по 86,5 тыс. тонн ежемесячно. Таким образом, Казахстан только в июле-сентябре не допоставил украинским партнерам порядка 340 тыс. тонн.

«Вопрос отмены ограничений транзита рассматривался в рамках казахстанско-российской межправительственной комиссии, состоявшейся в Нур-Султане 15-16 октября. Результатом переговоров стало увеличение ежемесячных объемов провоза казахстанского угля в Украину на 40% – до 120 тыс. тонн. Вместе предложенный размер не покрывает запроса казахстанских экспортеров угля в полном объеме», — подчеркивают в пресс-службе.

По данным главы МТИ РК Бахыта Султанова, на ноябрь казахстанские экспортеры угля подали в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заявки на транзит в Украину более 200 тыс. тонн.

«То, что российская сторона в одностороннем порядке ограничивает наш экспорт, с нашей точки зрения, является ничем иным, как барьером. Мы продолжим переговоры с российской стороной как в двухстороннем формате, так и на площадке ЕАЭС. Союз гарантирует всем участникам равноправные условия, в том числе, и обеспечение свободы транзита наших товаров в третьи страны. Действия наших партнеров по ЕАЭС не должны препятствовать экономическим связям с другими странами», — цитирует пресс-служба Султанова.

Также в ведомстве отмечают, что ограничение экспорта российского угля в Украину привело к определенному переизбытку данного товара на внутреннем рынке России.

«В результате российские потребители начали отказываться от казахстанского угля. На объем, который продолжает продаваться в РФ, существенно снизились цены, что влечет финансовые потери угледобывающих предприятий РК», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 1 января 2016 года Россия ввела ограничения на транзит через свою территорию украинских грузов в Казахстан и Кыргызстан. Причиной ввода, по заявлению Москвы, является необходимость принять меры, «нивелирующие возникающие для ее экономики риски» в связи с вступлением в силу договора о международной торговле между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

Изначально ограничения касались лишь украинских грузов, предназначенных для Казахстана, однако уже через полгода – 1 июля 2016 года требования по ограничениям распространились и на Кыргызстан. С тех пор срок действия ограничений неоднократно продлевался.

5 апреля сообщалось, что Россия выиграла во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с Украиной по транзиту грузов в Казахстан и Кыргызстан. 26 апреля решение ВТО вступило в силу.