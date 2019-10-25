Канал перебивки IMEI-кодов ворованных телефонов пресекли в Алматы

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Канал перебивки IMEI-кодов (международных идентификаторов мобильного оборудования) ворованных телефонов пресекли в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«25 октября сотрудниками ДП Алматы с санкции суда проведены следственные мероприятия в торговых домах «Мега Тау» и «Аэровокзал». Основанием послужили материалы начатых досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 (Неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства) УК РК. Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств», — сообщили в ДП Алматы в пятницу.

Как заявили полицейские, «данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются».