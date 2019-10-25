Суд в Караганде отказал экс-премьеру Ахметову в УДО

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Суд в Караганде отказал бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову в условно-досрочном освобождении (УДО), передает корреспондент агентства.

«Ахметову отказано в УДО», — подтвердили в пятницу корреспонденту МИА КазТАГ в Казыбекбийском районном суде Караганды.

Напомним, 11 декабря 2015 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил Ахметова к 10 годам лишения свободы. Также были осуждены экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и экс-аким Караганды Мейрам Смагулов.

Расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Карагандинской области было начато в 2014 году. По делу проходили 20 подозреваемых.

По версии следствия, группа, в которую входили бывшие высокопоставленные чиновники, совершила серию коррупционных преступлений. Им вменялись хищение бюджетных денег в крупном размере, злоупотребления должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, подделка документов.

Позже, в марте 2016 года, бывшему премьер-министру С.Ахметову сократили срок наказания с 10 до восьми лет колонии. В апелляционной инстанции учли полное возмещение ущерба в размере более Т2,2 млрд родственниками и друзьями экс-главы кабмина.

19 января 2017 года Ахметову в связи с амнистией к 25-летию независимости Казахстана неотбытая часть наказания была сокращена на четверть, то есть на один год и семь месяцев.

В сентябре 2017 года Абайским районным судом Карагандинской области было удовлетворено ходатайство Ахметова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы. Сейчас Ахметов находится на свободе.