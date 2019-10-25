Алматы. 25 октября. КазТАГ — Землетрясение силой 4,3 балла зарегистрировано в 280 км к северо-востоку от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 октября в 08 час. 15 мин. 58 сек. алматинского времени (25 октября в 02 час. 15 мин. 58 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,1. Магнитуда MPV 4,3», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, координаты эпицентра 44.48° с.ш. 79.92° в.д., глубина 15 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.