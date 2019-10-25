Курс доллара продолжил снижение в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг продолжил снижение в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкент, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,8, а продажи – Т390.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,4, а продают по Т390,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,2, а продажи – Т389,8.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т388,93.