Страны ЕЭАС начнут работу по отмене роуминга в рамках союза

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Алматы. 26 октября. КазТАГ — Страны ЕЭАС начнут работу по отмене роуминга в рамках союза, сообщает ТАСС.

«Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнет прорабатывать отмену роуминга мобильных операторов между странами — членами интеграционного объединения», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что будет создана рабочая группа, которая проработает вопрос отмены роуминга и представит соответствующее предложение.

«Поставлена задача заняться работой роуминга на всей территории ЕАЭС с тем, чтобы роуминг при осуществлении телефонных звонков у нас в рамках cоюза отсутствовал», — заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что в ЕАЭС обсуждают возможность отмены роуминга между странами-участницами.

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