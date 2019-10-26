Кредитование банками экономики за сентябрь увеличились на 1,3% — Нацбанк

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Алматы. 26 октября. КазТАГ – Объем кредитования банками экономики на конец сентября 2019 года увеличился за месяц на 1,3% и составил Т13,4 трлн, сообщил Национальный банк.

«Объем кредитования банками экономики на конец сентября 2019 года составил Т13 395 млрд, увеличившись за месяц на 1,3%», — говорится в распространенном сообщении.

Кредиты юрлицам увеличились на 1,2% до Т7,2 трлн, физлицам – на 1,4% до Т6,2 трлн.

Кредиты в тенге за месяц увеличились на 1,4% до Т11 трлн. В их структуре кредиты юрлицам увеличились на 1,3%, физлицам – на 1,5%.

Кредиты в валюте увеличились на 0,8% до Т2,3 трлн: кредиты юрлицам увеличились на 1%, физлицам — уменьшились на 3,5%. Удельный вес кредитов в тенге на конец сентября 2019 года составил 82,5%.

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Объем долгосрочных кредитов за месяц вырос на 0,8% до Т11,4 трлн, объем краткосрочных кредитов – на 4,5% до Т2 трлн.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь увеличилось на 0,4% до Т2,1 трлн   (16% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке 14% кредитов приходится на промышленность,  12,6% — на торговлю, 5,1% — строительство  и 4,2% — на транспорт.

В сентябре 2019 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в тенге небанковским юрлицам составила 11,7%, физлицам – 18,4%.

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