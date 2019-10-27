Казахстанка завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике

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Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ — Казахстанка Раушан Мешитханова завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«25 октября в г. Трамелан (Швейцария) стартовал международный турнир по тяжелой атлетике 49th «Challenge 210». Во второй соревновательный день казахстанка Раушан Мешитханова в весовой категории до 81 кг завоевала «золото» турнира», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что спортсменка показала результат 205 кг (95+110), что позволило ей занять первое место.

«Турнир  49th «Challenge 210» является отборочным соревнованием бронзового уровня для завоевания лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020 года», — добавили в комитете.

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