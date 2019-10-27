Военные США в ходе операции в сирийской провинции Идлиб могли уничтожить главаря ИГ

Алматы. 27 октября. КазТАГ — Американские военные в ходе операции в сирийской провинции Идлиб могли уничтожить главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Казахстане) Абу Бакра аль-Багдади, передает журнал Newsweek.

По данным издания, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, министерство обороны США доложило Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

Издание также отмечает, что глава Белого дома одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала.

26 октября Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере, что произошло что-то «очень крупное», при этом не уточнив, что имеет в виду. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что 27 октября президент США сделает «важное заявление».

«Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (19.00 по времени Нур-Султана — КазТАГ) в Белом доме», — говорится в сообщении администрации.