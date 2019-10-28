Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти 1300 организаций здравоохранения не обеспечены интернетом в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Итоги 2018 года показывают, что охват интернетом организаций здравоохранения составляет пока менее 40%. В частности, в Карагандинской области – 32%, в Северо-Казахстанской – 33%, в Туркестанской – 35% и Восточно-Казахстанской – 35%. В настоящее время по стране 1298 организаций здравоохранения не обеспечены доступом к сети интернет», — сообщил депутат мажилиса Мухтар Ерман в понедельник на правительственном часе в нижней палате парламента на тему «О реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к интернету населенных пунктов от 250 человек».

Мажилисмен привел пример Карагандинской области, где реализуется проект государственно-частного партнерства по подключению отдаленных сельских округов к сети интернет посредством спутниковых каналов связи, где со стороны медицинских организаций отсутствуют инвестиционные затраты в части закупа необходимого оборудования.

«В этой связи соответствующему министерству необходимо усилить работу по охвату доступом к интернету организаций здравоохранения ниже районного уровня до конца 2020 года», — резюмировал Ерман.