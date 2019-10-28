Система E-learning стоимостью Т35 млрд не была принята в эксплуатацию

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Система электронного обучения E-learning стоимостью Т35 млрд так и не была принята в эксплуатацию, сообщил депутат мажилиса Мухтар Ерман.

«В ходе обсуждения программы «Цифровой Казахстан» необходимо помнить о проблемах исполнения программы «Информационный Казахстан». По данным счетного комитета, ряд мероприятий указанной программы реализованы не в полной мере. Ну всем известно, разработанная МОН система электронного обучения E-learning стоимостью Т35 млрд так и не была принята в эксплуатацию», — сообщил Ерман в понедельник на правительственном часе в мажилисе на тему «О реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к интернету населенных пунктов от 250 человек».

Мажилисен напомнил, что госорганы заявляли о выделении на программу «Информационный Казахстан» Т217 млрд, тогда как по факту объем затрат составил Т371 млрд с учетом республиканского и местного бюджетов, а также собственных средств организаций.

«Цифровой Казахстан» предполагает финансирование в объеме Т141 млрд из средств республиканского бюджета и Т169 млрд – средства квазигосударственного сектора», — добавил Ерман.