Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Путепровод на Шамалгане намерены строить с применением режима особого регулирования, передает корреспондент МИА КазТАГ.

В частности, правительство планирует отнести объект «Участок протяженностью 7 км (км 2453 – км 2446») автомобильной дороги республиканского значения Астана–Караганда–Балхаш–Курты– Капшагай–Алматы» коридора «Центр–Юг» с устройством путепровода на железнодорожном переезде станции Шамалган» к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации.

Напомним, 15 сентября в 19.08 на перегоне Алматы–Шамалган на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 Алматы–Костанай с пассажирским автобусом марки Setra, по маршруту №456 Алматы–Шамалган, выехавшим на запрещающий сигнал светофора. В момент ДТП в автобусе находились 67 человек. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, три пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района – сотрудница АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» с двумя детьми – девочками дошкольного возраста.

По факту столкновения начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК РК.

Как стало известно 16 сентября, автобус ездил с истекшим сроком техосмотра, а пробка на переезде образовалась за полчаса до столкновения поезда с автобусом.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития позже сообщили, что автомобильный переезд через железнодорожный путь в Шамалгане могут перенести после ДТП с поездом и автобусом, а 27 сентября в МИИР заявили, что были изысканы средства на строительство путепровода. Отмечалось, что ведутся проектно-изыскательские работы на строительство путепровода на железнодорожном переезде станции Шамалган и данные работы планируется завершить в апреле 2020 года. Завершение строительно-монтажных работ, по информации МИИР, планируется до конца 2020 года.