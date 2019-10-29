Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 29 октября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,4, а продажи – Т388,7.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т387,4, а продают по Т389.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляют Т388, а продажи – Т389.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т387,98.

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