Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,4, а продажи – Т388,7.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т387,4, а продают по Т389.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляют Т388, а продажи – Т389.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т387,98.