Замакима Алматинской области Манзоров освобожден от уголовного преследования

Алматы. 29 октября. КазТАГ — Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров освобожден от уголовного преследования, следует из документа, распространенного в соцсети и мессенджерах, передает корреспондент агентства.

«Генеральной прокуратурой рассмотрено ваше ходатайство в интересах Манзорова Б. о прекращении уголовного дела. Сообщаю, что 28 октября генеральной прокуратурой (вынесенные – КазТАГ) постановления о квалификации деяния Манзорова по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество – КазТАГ) УК РК и Шалова Н. части 5 статьи 28 (виды соучастников уголовного правонарушения – КазТАГ), пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество – КазТАГ) УК РК отменены как незаконные и уголовное дело прекращено за отсутствием события уголовного правонарушения», — говорится в документе об отмене уголовного дела в отношении Манзорова, подписанное заместителем начальника службы уголовного преследования Абу-Али Саттаром и адресованное адвокатам Демесинову и Турсынбек.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 04.55 того же дня Багдат Манзоров якобы был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября КазТАГ со ссылкой на «Время» сообщило, что следствие переквалифицировало дело Манзорова.

«По нашей информации, уголовное дело уже переквалифицировано с 366-й статьи УК (получение взятки) на 190-ю (мошенничество). То есть даже следственный орган уже уверен, что заместитель акима Алматинской области не совершал коррупционного преступления. А помощник Манзорова официально подтвердил нам, что Багдат Сайланбаевич находится на больничном, а не в изоляторе», — говорилось в сообщении.

18 октября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области сообщило, что Багдат Манзоров находится в отпуске без содержания с 14 октября по 1 ноября.