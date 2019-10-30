Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 30 октября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,6, а продажи – Т389,4.

В Алматы $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т388,2, а продают по Т389,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т388,5, а продажи – Т389,2.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т387,92.

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