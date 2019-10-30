Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя, на юге республики в горных районах сильный дождь. Местами ожидается усиление ветра, туман, на севере гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +12+14.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +19+21.

В Северо-Казахстанской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, гололед. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Костанайской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью +1+6.

В Жамбылской области днем местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем местами дождь, в горах ливень, кроме того, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +4+9.

В Акмолинской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью +1+6.

В Павлодарской области днем местами небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем +11+16, ночью +2+7.

В Мангистауской области ночью местами дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Атырауской области днем местами дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Карагандинской области днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области местами дождь. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Актюбинской области днем местами небольшой дождь. Днем +10+15, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на отдельных горных реках востока, юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.