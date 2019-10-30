Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане необходимо разработать закон о защите прав пожилых людей, считает депутат мажилиса парламента РК Жамбыл Ахметбеков.

«Необходимо вернуться к разработке закона о защите прав пожилых людей, включающего вопросы пенсии, медобслуживания, соцобслуживания, доступа к культурным мероприятиям, организации досуга. Также полагаю целесообразным принятие госпрограммы «Активное долголетие» с целевым финансированием», — сказал Ахметбеков в депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

По его словам, сегодня нормы по защите прав пожилых людей содержатся в различных законодательных актах, что, с одной стороны, ведет к малой информированности и незнанию пожилых людей о положенных им льготах, с другой стороны – к различным подходам к этому вопросу в регионах. В частности, отличается форма обеспечения пожилых людей санаторно-курортным лечением, лекарствами, в ряде регионов существуют различные льготы по проезду в общественном транспорте.

«В этой связи необходимо обеспечить равный доступ пожилых людей к одним и тем же услугам», — полагает Ахметбеков.

Согласно официальной статистике, озвученной депутатом, на начало текущего года в Казахстане проживало более 2 млн человек старше 65 лет, по прогнозам экспертов, к 2030 году их количество увеличится до 11,5% от всего населения страны.