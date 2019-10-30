Запасы подземных вод пытаются уничтожать в Казахстане, считают в мажилисе

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Запасы подземных вод пытаются уничтожать в Казахстане, считает депутат мажилиса парламента РК Куралай Каракен.

«К 2050 году Казахстан остро ощутит нехватку воды. Дефицит возрастет в три раза. Вместе с тем, страна имеет большие перспективы по трехкратному росту запаса подземных вод. Они формируются за счет восполняемых естественных ресурсов, атмосферных осадков, стоков. У нас есть более 3 тыс. разведанных месторождений с утвержденными запасами, пока находящиеся в стратегическом резерве. Однако их пытаются уничтожить», — говорится в депутатском запросе Каракен на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, озвученном на заседании мажилиса парламента РК в среду.

По ее словам, на территории Актюбинской области есть месторождение подземной пресной воды «Пески Кокжиде» – крупнейшее по запасам воды в Западном Казахстане и перспективный источник водоснабжения. По закону, на его территории запрещена деятельность, угрожающая его сохранности, в том числе бурение скважин. Однако в пределах песчаного массива ведут разведку и добычу углеводородов семь недропользователей. Отдельное же месторождение находится в стадии промышленной разработки. Это привело к загрязнению подземной воды нефтепродуктами. По данным исследований, за период 2008-2017 годы установлены факты загрязнений подземных вод «Кокжиде» нефтепродуктами на уровне 1-41 ПДК (предельно допустимая концентрация).

Такая же участь, по оценке депутата, постигла и крупное Мынбулакское месторождение подземных вод, которых хватит с лихвой напоить город-миллионник на территории Кызылординской области, где, в непосредственной близости, разрабатываются месторождение углеводородов.

Ситуация, опасается депутат, может повториться и на территории Уильского района Актюбинской области, где расположен уникальный оазис «Белые пески «Баркым». Под ним имеется чистая питьевая вода из природного фильтра, необходимая всему Уильскому и пограничным районам. Однако на территории также идут работы по поиску нефти и там, где недавно росли гигантские деревья, образовался огромный пустырь. Через 35 лет и этот регион может оказаться без качественной питьевой воды.

«В целях спасения подземных вод, считаем необходимым предусмотреть проведение переоценки запасов подземных пресных вод Казахстана, особенно включенных в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского и международного значения, обеспечив тем самым водную безопасность страны», -предложила Каракен.

Также она предложила проработать вопросы запасов подземных вод «Пески Кокжиде» и Мынбулакское, что позволит определить границы контрактных территорий, запретить деятельность недропользователей по разведке, добыче и эксплуатации месторождений «Пески Кокжиде» и Мынбулакское при превышении нормативов химических веществ в почве и воде, провести исследование по оценке реальной экологической нагрузки на территориях «Пески Кокжиде» и Мынбулакское, рассмотреть вопрос придания месторождению «Белые пески «Баркым» статуса природного заповедника.